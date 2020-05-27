На Украине складывается критическая ситуация с запасами пресной воды из-за несоблюдения норм законодательства. К такому выводу пришли специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF), пишет 27 мая УНИАН

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