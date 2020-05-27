«Если представить себе эту проблему в виде пирамиды, то внизу, ее платформой, будет неисполнение законодательства Украины в управлении водными ресурсами. Такая проблема, к сожалению, есть у стран третьего мира. И это все последствия того, что не работает Экоинспекция», — приводит агентство слова руководителя практики «Вода» «WWF Украина» Ольги Денищик.
По мнению экспертов, страна должна принять комплексную национальную стратегию, в рамках которой будут изменены все действующие законодательные нормы, внедренные бессистемно.