Отмечается, что также возобновит работу метро в Тбилиси.
«Кроме того мы приняли решение об открытии с 1 июня крупных торговых центров, ресторанов с открытыми площадками, а с 8 июня откроются гостиницы», — заявил Гахария.
Соответствующие решения, по словам премьера, были приняты исходя из интересов граждан. Гахария отметил, что коронавирусная инфекция в стране пока не побеждена, поэтому жителям придется носить маски и соблюдать дистанцию.
Согласно последним данным, в Грузии зафиксировано 735 случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались, 557 выздоровели.