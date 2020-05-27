В Грузии с 29 мая возобновит работу общественный транспорт. Об этом в среду, 27 мая, на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр Георгий Гахария, передает «Интерфакс»

Отмечается, что также возобновит работу метро в Тбилиси. «Кроме того мы приняли решение об открытии с 1 июня крупных торговых центров, ресторанов с открытыми площадками, а с 8 июня откроются гостиницы», — заявил Гахария. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Согласно последним данным, в Грузии зафиксировано 735 случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались, 557 выздоровели.