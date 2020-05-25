«Если Европа хочет иметь хоть какой-то шанс, она должна продемонстрировать солидарность и способность к действию», — цитирует агентство слова Шойбле.
Спикер немецкого парламента также отметил, что поддерживал данный план еще в ходе внутренних обсуждений, так как «Европа переживает экономический спад, какого при нашей жизни еще не было, и лишь отчасти можно предвидеть, какие потрясения последуют для нашего общества».
18 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель представили совместный план восстановления экономики ЕС за счет увеличения бюджетных расходов на €500 млрд, однако он был негативно воспринят Данией, Австрией, Швецией и Нидерландами.