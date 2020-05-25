Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле позитивно воспринял инициативу Франции и Германии по созданию дополнительного фонда для восстановления экономики Евросоюза после кризиса, вызванного коронавирусом, пишет "Интерфакс" 25 мая

«Если Европа хочет иметь хоть какой-то шанс, она должна продемонстрировать солидарность и способность к действию», — цитирует агентство слова Шойбле.

Исторический визит. Как Эммануэль Макрон в Польше треугольники рисовал © REUTERS, Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta | REUTERS, Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta | Перейти в фотобанк

18 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель представили совместный план восстановления экономики ЕС за счет увеличения бюджетных расходов на €500 млрд, однако он был негативно воспринят Данией, Австрией, Швецией и Нидерландами.