Цена на медь 25 мая снизилась на фоне опасений из-за возможного ухудшения отношений между США и Китаем, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов

«По состоянию на 9:04 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,17% — до 2,389 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 1,89% — до 5288,5 доллара», — пишет агентство.

Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

По данным агентства, инвесторы обеспокоены ростом напряженности между США и Китаем, крупнейшим в мире потребителем меди.

Ранее опасения относительно возможности торговой войны между этими странами негативно сказывались на стоимости нефти.

Трейдеры ожидают решения Всекитайского собрания народных представителей по законопроекту о нацбезопасности Гонконга.

Данный закон неугоден властям США, которые уже заявляли о введении санкций за его принятие.