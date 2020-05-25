«По состоянию на 9:04 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,17% — до 2,389 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 1,89% — до 5288,5 доллара», — пишет агентство.
По тем же причинам упала стоимость алюминия — на 0,95%, до 1506,5 доллара за тонну.
По данным агентства, инвесторы обеспокоены ростом напряженности между США и Китаем, крупнейшим в мире потребителем меди.
Ранее опасения относительно возможности торговой войны между этими странами негативно сказывались на стоимости нефти.
Трейдеры ожидают решения Всекитайского собрания народных представителей по законопроекту о нацбезопасности Гонконга.
Данный закон неугоден властям США, которые уже заявляли о введении санкций за его принятие.