Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и фактического куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена, на которой Порошенко фактически отчитывается Байдену о своей работе и получает от него указания.
В этом случае, продолжил эксперт, Порошенко может получить президента США Дональда Трампа в качестве союзника и поддержку республиканцев внутри украинской политической системы, утратив при этом поддержку со стороны демократов.
«Наверное, Порошенко может получить с опорой на республиканцев возможность пересмотреть результаты президентских и парламентских выборов, на которых он проиграл Зеленскому», — указал Бортник.
В этой связи, добавил политолог, нельзя исключить вариант, при котором республиканцы захотят договориться с Порошенко, что повышает ценность предыдущего президента даже для американской политической системы.