Если предыдущий президент Украины Петр Порошенко даст свидетельские показания против бывшего вице-президента США Джо Байдена, то избирательную кампанию Байдена можно считать законченной. Об этом рассказал директор Украинского Института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Политолог Бортник: Скандал с "пленками Деркача" может повысить политическую ценность Порошенко в США © Facebook, Ruslan Bortnik Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и фактического куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена, на которой Порошенко фактически отчитывается Байдену о своей работе и получает от него указания.

В этом случае, продолжил эксперт, Порошенко может получить президента США Дональда Трампа в качестве союзника и поддержку республиканцев внутри украинской политической системы, утратив при этом поддержку со стороны демократов.

«Наверное, Порошенко может получить с опорой на республиканцев возможность пересмотреть результаты президентских и парламентских выборов, на которых он проиграл Зеленскому», — указал Бортник.

В этой связи, добавил политолог, нельзя исключить вариант, при котором республиканцы захотят договориться с Порошенко, что повышает ценность предыдущего президента даже для американской политической системы.