Узбекистан стал единственной страной Средней Азии, где государство наиболее адекватно отреагировало на ситуацию с коронавирусом. Об этом рассказал востоковед Александр Князев в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Князев: Глобальной войны не будет, локальные конфликты - возможны © minval.az

«Конечно, как и везде, это ударяет по экономике, но есть понимание этой ситуации и какие-то попытки действий по преодолению кризиса. По крайней мере, Узбекистан, на мой взгляд, внушает хоть какие-то надежды на позитивное развитие», — рассуждает Князев.

Понятно, что предпринимаемые меры не будут выполняться полностью в силу традиционных бюрократизма и коррупции, но даже частичное выполнение этих мер создает для бизнеса и населения важный ресурс выживаемости в период особой ситуации, добавил специалист.