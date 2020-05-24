Именно в этой стране, продолжил эксперт, принимаются меры, как по поддержке субъектов экономики, так и по социальной поддержке населения, и поэтому там трудно ожидать каких-то серьезных потрясений.
«Конечно, как и везде, это ударяет по экономике, но есть понимание этой ситуации и какие-то попытки действий по преодолению кризиса. По крайней мере, Узбекистан, на мой взгляд, внушает хоть какие-то надежды на позитивное развитие», — рассуждает Князев.
Понятно, что предпринимаемые меры не будут выполняться полностью в силу традиционных бюрократизма и коррупции, но даже частичное выполнение этих мер создает для бизнеса и населения важный ресурс выживаемости в период особой ситуации, добавил специалист.