«Ту Украину, которую мы знали, мы потеряем. В том сценарии, по которому движется Украина, будет проходить дальнейшая деиндустриализация и сокращение населения. Процесс этот будет болезненным. Сельское население будет вымирать, а Украину без села сложно представить», — пояснил эксперт.
Опыт Южной Америки показывает, что все марионеточные режимы США, а это калька того, что происходит на Украине, могут существовать достаточно долго, подчеркнул Царев.
По его мнению, до тех пор, пока не будет продана земля, президента Владимира Зеленского будут поддерживать деньгами МВФ, а после продажи земли в страну начнут поступать деньги, и это даст возможность Зеленскому продержаться приличный по украинским меркам срок в 2,3,4 года.