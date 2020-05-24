В ближайшее время Украину вряд ли ждет распад или банкротство, но деградация ее экономики и падение уровня жизни ее граждан продолжатся. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Деркач после победы Трампа хочет сам представлять США на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Опыт Южной Америки показывает, что все марионеточные режимы США, а это калька того, что происходит на Украине, могут существовать достаточно долго, подчеркнул Царев.

По его мнению, до тех пор, пока не будет продана земля, президента Владимира Зеленского будут поддерживать деньгами МВФ, а после продажи земли в страну начнут поступать деньги, и это даст возможность Зеленскому продержаться приличный по украинским меркам срок в 2,3,4 года.