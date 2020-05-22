Бывшего депутата городского совета Харькова Андрея Лесика, который в настоящее время возглавляет городскую партийную организацию «Оппозиционной платформы - За жизнь», облили зеленкой, когда он был на митинге. Об этом 22 мая сообщается в паблике «ХС-Харьков» в Facebook
Отмечается, что инцидент произошел во время митинга против закрытия роддома Южной железной дороги.
«Фрайкоровцы тем временем подкрасили Лесика в трендовые политические цвета», — сказано в сообщении.
«Фрайкор» — неонацистская харьковская организация.
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