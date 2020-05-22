Неонацисты «поздравили» харьковских коммунистов с 1 мая
Неонацисты «поздравили» харьковских коммунистов с 1 мая
© Facebook, ФРАЙКОР Івано-Франківськ
Отмечается, что инцидент произошел во время митинга против закрытия роддома Южной железной дороги. 

«Фрайкоровцы тем временем подкрасили Лесика в трендовые политические цвета», — сказано в сообщении.    

«Фрайкор» — неонацистская харьковская организация. 