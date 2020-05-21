Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обращает внимание на тот факт, что как президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить доверительный контакт с президентом США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном

На онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сенатор отметил, что за год президентства украинский лидер не приобрёл больших сторонников в лице западных политиков.

«Трамп с ним общается очень снисходительно и говорит: «Слушай, договорись как-нибудь с Путиным, в конце концов, ну что ж такое-то!» То есть Трампа Зеленский явно раздражает, он не видит в нём не то что равного партнёра, он не видит в нём человека, который способен взять ситуацию в свои руки», — заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Лавров: Германия и Франция выразили недоумение, но Зеленский был непоколебим © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом ещё 31 мая 2019 года, но визит до сих пор не состоялся. После Украинагейта, который послужил основанием для начала процедуры импичмента в отношении него, хозяин Белого дома и вовсе старается минимизировать общение с Зеленским.

«Макрон и Меркель — люди более вежливые, но сказать, что Зеленского они воспринимают как лидера, — он не доказал своих способностей к лидерству. Им не совсем понятно, на что он способен. Да, он заменил Порошенко, здесь он оказался способен, а дальше что?» — добавил Пушков.

На этом фоне даже прослеживается более тёплое отношение европейских лидеров к России. Так, в июне прошлого года ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации, которую в 2014 году лишили права голоса из-за референдума в Крыму, и президент Франции Эммануэль Макрон позже публично поддержал это решение. Кроме того, он призывал Европу к выстраиванию новой системы безопасности вместе с Москвой. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель добилась, чтобы газопровод «Северный поток-2» был выведен из-под действия газовой директивы ЕС на участке, пролегающем по территории Германии.