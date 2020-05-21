День в истории. 26 апреля: погиб автор «Червоны руты»
День в истории. 26 апреля: погиб автор «Червоны руты»
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Отмечается, что песня «Червона рута» станет официальным символом сборной Украины.

«Певцы, дирижеры и даже танцоры дома в условиях карантина записали видео со своим исполнением известной композиции. Они призвали желающих вступать, чтобы в дальнейшем прославлять песню Владимира Ивасюка, которая стала народной», — говорится в сообщении.

Во флешмобе уже приняли участие артисты с Украины, из США и Польши. За несколько месяцев организаторы планируют собрать все записи участников и передать в музей Ивасюка в Черновцах.     