Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что Варшаве якобы выгодно делать ставку не на США, а на Германию, которая якобы заинтересована ограничить влияние США и России в регионе. По его мнению, Берлин, в частности, мог бы поставлять польской стороне вооружение по льготным условиям.
Германия, продолжил эксперт, для усиления восточного фланга Евросоюза много вкладывалась в Польшу и посредством прямых инвестиций, и через Брюссель, и путем развития промышленности в западных регионах этой страны.
Однако, по его словам, несмотря на это Польша ищет поддержку со стороны сил, которые некомплиментарны и даже враждебны в отношении Германии и континентальной Европы: Великобритании и США.
«Она использует свои рычаги влияния на принятие Евросоюзом тех или иных решений, которые очень часто отвечают интересам внешних по отношению к ЕС сил (США и Великобритании) и которые расходятся с глубинными интересами той же Германии и континентальной Европы», — пояснил Дзермант.
С этой точки зрения, добавил собеседник издания, во внешнеполитической тактике Польши есть определенные противоречия.