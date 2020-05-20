Отношение Германии к Польше всегда было достаточно сложным. Учитывая, что Польша ведет двойную игру в отношении Берлина и Европы. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант Якуб Корейба заявил, что Варшаве якобы выгодно делать ставку не на США, а на Германию, которая якобы заинтересована ограничить влияние США и России в регионе. По его мнению, Берлин, в частности, мог бы поставлять польской стороне вооружение по льготным условиям.

Германия, продолжил эксперт, для усиления восточного фланга Евросоюза много вкладывалась в Польшу и посредством прямых инвестиций, и через Брюссель, и путем развития промышленности в западных регионах этой страны.

Однако, по его словам, несмотря на это Польша ищет поддержку со стороны сил, которые некомплиментарны и даже враждебны в отношении Германии и континентальной Европы: Великобритании и США.

«Она использует свои рычаги влияния на принятие Евросоюзом тех или иных решений, которые очень часто отвечают интересам внешних по отношению к ЕС сил (США и Великобритании) и которые расходятся с глубинными интересами той же Германии и континентальной Европы», — пояснил Дзермант.

С этой точки зрения, добавил собеседник издания, во внешнеполитической тактике Польши есть определенные противоречия.