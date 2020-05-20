Около 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не справляется с задачей по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и обнародованные 20 мая

Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

При этом 69% опрошенных считают, что в течение этого года он вел «неуспешную политику» в направлении Донбасса, и лишь 21% поддержали его в этом вопросе.

Еще 66% респондентов считают, что Зеленский не справляется с задачей по искоренению коррупции на Украине, еще 64% — с противодействием экономическому кризису. Порядка 73% опрошенных назвали неуспешной работу президента в направлении привлечения к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти.

В целом, 46% граждан считают, что Зеленский справляется со своими обязанностями, еще 45% — что не справляется, 9% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 14 по 17 мая методом телефонного интервью на основании случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было опрошено 2 тысячи человек по всей стране, их возраст от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет около 2,2%.