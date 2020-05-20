Для РФ и соседних с Украиной стран есть серьёзные риски, связанные с тем, что после пандемии к ним может вновь потечь бесконтрольный поток мигрантов из этой страны. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Корнилов: Пандемия на Украине несет риски для всех ее соседей, включая Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

«К этой головной боли тоже нужно готовиться, опять-таки не перегибая палку. Я больше всего боюсь, что наши чиновники вдруг решат воспользоваться этой ситуацией и снова начнут закрываться от мигрантов с Украины», — отметил эксперт.

Надо понимать, подчеркнул политолог, что для России решение иммиграционного и демографического кризиса прямо зависит от того, насколько велик будет поток и новых российских граждан из Украины, и сезонных рабочих.

Тут нужно подготовиться так, чтобы и поток не сокращать, и установить систему контроля за вновь прибывшими, указал Корнилов.

Собеседник издания добавил, что из-за пандемии и карантинных мер Россия тоже столкнулась с серьёзными проблемами, но они не сопоставимы с тем уровнем угрозы, который существует сейчас на Украине.