Более того, по его словам, дополнительные риски несет еще и то, из-за полного отсутствия на Украине системы тестирования на наличие коронавируса, не будет ясно, в каком состоянии здоровья будут находится эти люди.
«К этой головной боли тоже нужно готовиться, опять-таки не перегибая палку. Я больше всего боюсь, что наши чиновники вдруг решат воспользоваться этой ситуацией и снова начнут закрываться от мигрантов с Украины», — отметил эксперт.
Надо понимать, подчеркнул политолог, что для России решение иммиграционного и демографического кризиса прямо зависит от того, насколько велик будет поток и новых российских граждан из Украины, и сезонных рабочих.
Тут нужно подготовиться так, чтобы и поток не сокращать, и установить систему контроля за вновь прибывшими, указал Корнилов.
Собеседник издания добавил, что из-за пандемии и карантинных мер Россия тоже столкнулась с серьёзными проблемами, но они не сопоставимы с тем уровнем угрозы, который существует сейчас на Украине.