Украинские власти не проводят должного количества тестов на коронавирус, поэтому реальное количество заболевших и эффективность мер киевского режима оценить невозможно, сказал политический обозреватель Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Согласно официальным данным, по состоянию на 19 мая украинские службы провели менее 240 тыс. исследований на коронавирус. В России этот показатель примерно в 30 раз больше.

«Украина по-прежнему остается страной с наименьшими показателями по количеству тестируемых. Поэтому мы с вами не можем даже примерно представить уровень пандемии там и не можем знать, насколько эффективно там все решено и решено ли», — отметил Корнилов.