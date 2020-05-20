Согласно официальным данным, по состоянию на 19 мая украинские службы провели менее 240 тыс. исследований на коронавирус. В России этот показатель примерно в 30 раз больше.
«Украина по-прежнему остается страной с наименьшими показателями по количеству тестируемых. Поэтому мы с вами не можем даже примерно представить уровень пандемии там и не можем знать, насколько эффективно там все решено и решено ли», — отметил Корнилов.
По его мнению, если все останется на таком уровне, как сейчас, когда тестирование по сути на нуле, а больницы в плачевном состоянии, то Украину может ждать эпидемический взрыв.