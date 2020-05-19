Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство с 25 мая позволит работу метрополитена. Об этом 18 мая он сказал в эфире одного из украинских телеканалов

«С 25 числа, то есть мы берем еще время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов, а также метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидситуация. Здесь уже будем работать совместно с местной властью», — сказал он.

Министр инфраструктуры Украины Криклий выступил против открытия метро в Киеве © Ukraina.ru

Пройти через турникеты можно будет с помощью карты метро, бесконтактной банковской карты любой платежной системы, мобильного приложения и разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты восстановления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Кроме того, с 22 мая будет разрешено движение городского и пригородного наземного транспорта, проведение спортивных соревнований и работа отелей.

Гостиницам разрешат работать без ресторанов и бассейнов. Также правительство смягчит ограничения по количеству людей на богослужениях из расчета один человек на 10 квадратных метров.