Польский политолог Якуб Корейба намеренно пытается выставить президента Белоруссии Александра Лукашенко пропольским политиком, чтобы подыграть антибелорусским настроениям у небольшой части российского общества и экспертов. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Польша исторически боится России, а для Беларуси здесь нет угрозы © Facebook, Алексей Дзермант

«Я бы назвал это уже иезуитским приемом. Это игра на российскую публику, чтобы в России такие скандальные заявления восприняли в негативном ключе против президента Лукашенко и Беларуси в целом», — указал эксперт.

По его мнению, подобные заявления делаются для того, чтобы вызвать противоречия в белорусско-российских отношениях, воспользоваться этими противоречиями, влезть в них, попытаться сыграть свою игру в Белоруссии и еще больше рассорить Москву и Минск.

Это чисто иезуитская тактика, за которой не стоит никакого хорошего отношения к Белоруссии, а лишь попытка воспользоваться какими-то противоречиями в российско-белорусских отношениях, чтобы их ухудшить, подчеркнул Дзермант.