Ранее Корейба заявил, что президент Лукашенко, проводя свою самостоятельную политику, тем не менее действует в интересах Запада (прежде всего Польши) и против интересов России.
«Я бы назвал это уже иезуитским приемом. Это игра на российскую публику, чтобы в России такие скандальные заявления восприняли в негативном ключе против президента Лукашенко и Беларуси в целом», — указал эксперт.
По его мнению, подобные заявления делаются для того, чтобы вызвать противоречия в белорусско-российских отношениях, воспользоваться этими противоречиями, влезть в них, попытаться сыграть свою игру в Белоруссии и еще больше рассорить Москву и Минск.
Это чисто иезуитская тактика, за которой не стоит никакого хорошего отношения к Белоруссии, а лишь попытка воспользоваться какими-то противоречиями в российско-белорусских отношениях, чтобы их ухудшить, подчеркнул Дзермант.