Власть президента Украины Владимира Зеленского по многим вопросам перешла на сторону проигравшего на выборах «майданного» меньшинства. Об этом юрист Андрей Портнов сказал в интервью изданию «Страна» 17 мая

Портнов: Зеленский договорился с Порошенко о сотрудничестве ради транша МВФ © aportnov.com

По словам Портнова, при Зеленском карательная активность по делам сотрудников «Беркута» значительно повысилась даже по сравнению с поздним периодом президентства Петра Порошенко.

«Я считаю это дешевым пиаром. Президент ни разу не произнес слово "Майдан", когда избирался… Когда его выбрали — несколько месяцев он еще молчал, а потом начал с лампадками ходить по Майдану. И полностью занял позицию по всем вопросам проигравшего меньшинства», — сказал юрист.

Он обратил внимание, что при Зеленском подозреваемые и обвиняемые в убийствах занимают посты в правительственных структурах, входят в общественные советы правоохранительных органов. Ничего не меняется и в вопросах 9 мая, деятельности Института нацпамяти и признанной ЕСПЧ незаконной люстрации, отметил Портнов.