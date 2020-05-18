После возвращения на Украину Портнов стал инициатором множества резонансных уголовных дел. В частности, он занимается вопросами, связанными с восстановлением справедливости по делам Майдана.
По словам Портнова, при Зеленском карательная активность по делам сотрудников «Беркута» значительно повысилась даже по сравнению с поздним периодом президентства Петра Порошенко.
«Я считаю это дешевым пиаром. Президент ни разу не произнес слово "Майдан", когда избирался… Когда его выбрали — несколько месяцев он еще молчал, а потом начал с лампадками ходить по Майдану. И полностью занял позицию по всем вопросам проигравшего меньшинства», — сказал юрист.
Он обратил внимание, что при Зеленском подозреваемые и обвиняемые в убийствах занимают посты в правительственных структурах, входят в общественные советы правоохранительных органов. Ничего не меняется и в вопросах 9 мая, деятельности Института нацпамяти и признанной ЕСПЧ незаконной люстрации, отметил Портнов.