Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион, которая известна своими острыми ультранационалистическими высказываниями, обвинила певицу и активистку Майдана Руслану в том, что она «подставила» активистов в день разгона оппозиционной акции. Об этом 17 мая она написала на своей странице в Facebook

Фарион ополчилась на йогурты «Машенька» и обозвала Усика «существом с отбитым мозгом» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Рината Ахметова в поддержку зеленой энергетики.

«Она выполняла роль тушения националистического Духа на Майдане, она из команды [Сергея] Левочкина (возглавлял Администрацию Виктора Януковича, считается одним из инициаторов разгона оппозиционной акции студентов, с которой начался Евромайдан — ред.), подставила людей в день разгона Майдана 30 ноября 2013… Сама сбежала ночью якобы лечить горло. Ее мать во Львове в почетных рядах сидела на концерте [журналиста Дмитрия] Гордона… Она первая со своим мужем начала московизировать информпространство Львова через так называемые москворота радио "Наше радио", она ездила на переговоры с сепаром [Александром] Захарченко (глава ДНР — ред.), призывая к миру с Мотороллой (один из командиров донецкого ополчения Арсений Павлов — ред.)… Просто сучка. И не более», — написала Фарион.