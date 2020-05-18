В частности, Фарион прокомментировала новость о том, что Руслана якобы получила 20 тыс. долларов за участие в информационной кампании олигарха Рината Ахметова в поддержку зеленой энергетики.
«Она выполняла роль тушения националистического Духа на Майдане, она из команды [Сергея] Левочкина (возглавлял Администрацию Виктора Януковича, считается одним из инициаторов разгона оппозиционной акции студентов, с которой начался Евромайдан — ред.), подставила людей в день разгона Майдана 30 ноября 2013… Сама сбежала ночью якобы лечить горло. Ее мать во Львове в почетных рядах сидела на концерте [журналиста Дмитрия] Гордона… Она первая со своим мужем начала московизировать информпространство Львова через так называемые москворота радио "Наше радио", она ездила на переговоры с сепаром [Александром] Захарченко (глава ДНР — ред.), призывая к миру с Мотороллой (один из командиров донецкого ополчения Арсений Павлов — ред.)… Просто сучка. И не более», — написала Фарион.