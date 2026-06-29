https://ukraina.ru/20260629/otboy-raketnoy-opasnosti-v-voronezhskoy-oblasti-snyaty-ogranicheniya-v-aeroportakh-novosti-svo-1080791356.html

Отбой ракетной опасности в Воронежской области, сняты ограничения в аэропортах. Новости СВО

Отбой ракетной опасности в Воронежской области, сняты ограничения в аэропортах. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру

Отбой ракетной опасности в Воронежской области, сняты ограничения в аэропортах. Новости СВО

Российские аэропорты возвращаются к нормальному режиму работы. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T19:57

2026-06-29T19:57

2026-06-29T19:57

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михаил развожаев

владимир зеленский

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🟦 Отбой ракетной опасности в Воронежской области, сообщил губернатор. При этом опасность атаки БПЛА всё еще сохраняется;🟦 Отбой опасности ракетной атаки объявлен на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков;🟥 Введены временные ограничения в аэропорту Краснодара;🟦 Сняты ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска;🟥 Режим временного ограничения электроснабжения введен в нескольких районах Севастополя до 21:00 — сообщил губернатор Михаил Развожаев.Временная мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии по всей энергосистеме.🟥 Опубликованы новые кадры ударов управляемой авиабомбы по действовавшему в интересах защитников режима Зеленского предприятию в Харькове;🟥 Разведчики ВС РФ обнаружили пункт временной дислокации личного состава 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Экипажи ВКС нанесли удар по цели с применением двух авиабомб ФАБ-1500 в Николаевке (ДНР), сообщает Минобороны РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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