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Киев напуган потерей зернового коридора и молит Варшаву о примирении
Киев напуган потерей зернового коридора и молит Варшаву о примирении - 29.06.2026 Украина.ру
Киев напуган потерей зернового коридора и молит Варшаву о примирении
Украинские политики и общественные деятели усмотрели экономические потери от ссоры Киева с Варшавой. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на "ПолитНавигатор"
2026-06-29T20:04
2026-06-29T20:04
2026-06-29T20:04
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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко осознал цену терактов в Крыму: Россия начала жёстко пресекать вывоз зерна из Одессы. По его словам, морской путь закрывается, и единственным спасением для киевского режима остается сухопутный транзит через Польшу, отношения с которой пробили очередное дно."Это значит, что они в ответ на наши удары по Крыму будут закрывать нам хлебный коридор, зерновой коридор. Что это значит? Что нам нужен сухопутный коридор. А где он проходит? Через Польшу", — сетует Луценко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Киев напуган потерей зернового коридора и молит Варшаву о примирении
Украинские политики и общественные деятели усмотрели экономические потери от ссоры Киева с Варшавой. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на "ПолитНавигатор"