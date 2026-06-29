https://ukraina.ru/20260629/kiev-napugan-poterey-zernovogo-koridora-i-molit-varshavu-o-primirenii-1080791612.html

Киев напуган потерей зернового коридора и молит Варшаву о примирении

Киев напуган потерей зернового коридора и молит Варшаву о примирении - 29.06.2026 Украина.ру

Киев напуган потерей зернового коридора и молит Варшаву о примирении

Украинские политики и общественные деятели усмотрели экономические потери от ссоры Киева с Варшавой. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на "ПолитНавигатор"

2026-06-29T20:04

2026-06-29T20:04

2026-06-29T20:04

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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко осознал цену терактов в Крыму: Россия начала жёстко пресекать вывоз зерна из Одессы. По его словам, морской путь закрывается, и единственным спасением для киевского режима остается сухопутный транзит через Польшу, отношения с которой пробили очередное дно."Это значит, что они в ответ на наши удары по Крыму будут закрывать нам хлебный коридор, зерновой коридор. Что это значит? Что нам нужен сухопутный коридор. А где он проходит? Через Польшу", — сетует Луценко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, варшава, украина, юрий луценко, владимир путин, украина.ру, агросектор, апк, ес, украина-ес, восточная европа, восточное партнерство, зерно, польша