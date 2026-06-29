https://ukraina.ru/20260629/29-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080789621.html
29 июня 2026 года, вечерний эфир
29 июня 2026 года, вечерний эфир - 29.06.2026 Украина.ру
29 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.06.2026
2026-06-29T18:53
2026-06-29T18:53
2026-06-29T18:53
херсонская область
херсон
донецкая народная республика
владимир зеленский
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Оптимизация образования в Херсонской области. Гость: Иван Янович - председатель Профсоюза образования Херсонской области* Улица с историей. Центральные улицы родного Херсона. Гость: Юлия Уткина, президент Федерации танцев Херсонской области* Радиомост Москва-Новороссия. О Дне молодёжи и открытии Всероссийского молодёжного Медиацентра. Гость: Денис Шимановский – министр молодёжи ДНР* Большое интервью. О целях "ультиматума" Зеленского в отношении Белоруссии и о готовности европейских стран к большой войне*В разговоре упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Гость: Александр Тиханский – военно-политический аналитик, полковник запаса
херсонская область
херсон
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080789406_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b850950d71fe4e198ccf03b7513bd0de.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, херсон, донецкая народная республика, владимир зеленский, новороссия сегодня, видео
Херсонская область, Херсон, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Оптимизация образования в Херсонской области. Гость: Иван Янович - председатель Профсоюза образования Херсонской области
* Улица с историей. Центральные улицы родного Херсона. Гость: Юлия Уткина, президент Федерации танцев Херсонской области
* Радиомост Москва-Новороссия. О Дне молодёжи и открытии Всероссийского молодёжного Медиацентра. Гость: Денис Шимановский – министр молодёжи ДНР
* Большое интервью. О целях "ультиматума" Зеленского в отношении Белоруссии и о готовности европейских стран к большой войне
*В разговоре упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Гость: Александр Тиханский – военно-политический аналитик, полковник запаса