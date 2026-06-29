https://ukraina.ru/20260629/29-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080789621.html

29 июня 2026 года, вечерний эфир

29 июня 2026 года, вечерний эфир - 29.06.2026 Украина.ру

29 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.06.2026

2026-06-29T18:53

2026-06-29T18:53

2026-06-29T18:53

херсонская область

херсон

донецкая народная республика

владимир зеленский

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Оптимизация образования в Херсонской области. Гость: Иван Янович - председатель Профсоюза образования Херсонской области* Улица с историей. Центральные улицы родного Херсона. Гость: Юлия Уткина, президент Федерации танцев Херсонской области* Радиомост Москва-Новороссия. О Дне молодёжи и открытии Всероссийского молодёжного Медиацентра. Гость: Денис Шимановский – министр молодёжи ДНР* Большое интервью. О целях "ультиматума" Зеленского в отношении Белоруссии и о готовности европейских стран к большой войне*В разговоре упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Гость: Александр Тиханский – военно-политический аналитик, полковник запаса

херсонская область

херсон

донецкая народная республика

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, херсон, донецкая народная республика, владимир зеленский, новороссия сегодня, видео