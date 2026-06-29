29 июня 2026 года, вечерний эфир - 29.06.2026 Украина.ру
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29 июня 2026 года, вечерний эфир
29 июня 2026 года, вечерний эфир - 29.06.2026 Украина.ру
29 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.06.2026
2026-06-29T18:53
2026-06-29T18:53
херсонская область
херсон
донецкая народная республика
владимир зеленский
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Оптимизация образования в Херсонской области. Гость: Иван Янович - председатель Профсоюза образования Херсонской области* Улица с историей. Центральные улицы родного Херсона. Гость: Юлия Уткина, президент Федерации танцев Херсонской области* Радиомост Москва-Новороссия. О Дне молодёжи и открытии Всероссийского молодёжного Медиацентра. Гость: Денис Шимановский – министр молодёжи ДНР* Большое интервью. О целях "ультиматума" Зеленского в отношении Белоруссии и о готовности европейских стран к большой войне*В разговоре упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Гость: Александр Тиханский – военно-политический аналитик, полковник запаса
херсонская область
херсон
донецкая народная республика
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Новости
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452
60
херсонская область, херсон, донецкая народная республика, владимир зеленский, новороссия сегодня, видео
Херсонская область, Херсон, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Новороссия сегодня

29 июня 2026 года, вечерний эфир

18:53 29.06.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Тема дня Новороссии. Оптимизация образования в Херсонской области. Гость: Иван Янович - председатель Профсоюза образования Херсонской области

* Улица с историей. Центральные улицы родного Херсона. Гость: Юлия Уткина, президент Федерации танцев Херсонской области

* Радиомост Москва-Новороссия. О Дне молодёжи и открытии Всероссийского молодёжного Медиацентра. Гость: Денис Шимановский – министр молодёжи ДНР

* Большое интервью. О целях "ультиматума" Зеленского в отношении Белоруссии и о готовности европейских стран к большой войне

*В разговоре упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Гость: Александр Тиханский – военно-политический аналитик, полковник запаса
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Херсонская областьХерсонДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийНовороссия сегодня
 
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