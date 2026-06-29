Журналисты Виноградов и Скачко о трёх забытых пунктах Януковича, которые привели Украину к войне - 29.06.2026 Украина.ру
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Журналисты Виноградов и Скачко о трёх забытых пунктах Януковича, которые привели Украину к войне
Журналисты Виноградов и Скачко о трёх забытых пунктах Януковича, которые привели Украину к войне - 29.06.2026 Украина.ру
Журналисты Виноградов и Скачко о трёх забытых пунктах Януковича, которые привели Украину к войне
В очередной передаче "Большой скачок" шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель Владимир Скачко рассказали о том, почему... Украина.ру, 29.06.2026
2026-06-29T19:35
2026-06-29T19:38
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россия
виктор янукович
захар виноградов
владимир скачко
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В очередной передаче "Большой скачок" шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель Владимир Скачко рассказали о том, почему якобы пророссийский президент Виктор Янукович не сделал русский язык вторым государственным, а это было его предвыборное обещание, почему поддержал нацистов из "Свободы" и как оставил звания героев Украины работавшим на Гитлера и Бандере, и Шухевичу. При этом участники передачи особо отметили, что Янукович делал это не по убеждениям, а с точки зрения избирательных технологий. Но именно эти ошибки украинского президента стали для него фатальными, как, впрочем, и для самой Украины.* В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Организация украинских националистов (ОУН), которая признана экстремистской, нацистской и запрещена в России. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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видео, украина, россия, виктор янукович, захар виноградов, владимир скачко, украина.ру, русский язык, русскоязычные, бывший ссср, украинские неонацисты, видео, оун, степан бандера, шухевич
Видео, Украина, Россия, Виктор Янукович, Захар Виноградов, Владимир Скачко, Украина.ру, Русский язык, русскоязычные, бывший СССР, украинские неонацисты, ОУН, Степан Бандера, Шухевич

Журналисты Виноградов и Скачко о трёх забытых пунктах Януковича, которые привели Украину к войне

19:35 29.06.2026 (обновлено: 19:38 29.06.2026)
 
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В очередной передаче "Большой скачок" шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель Владимир Скачко рассказали о том, почему якобы пророссийский президент Виктор Янукович не сделал русский язык вторым государственным, а это было его предвыборное обещание, почему поддержал нацистов из "Свободы" и как оставил звания героев Украины работавшим на Гитлера и Бандере, и Шухевичу. При этом участники передачи особо отметили, что Янукович делал это не по убеждениям, а с точки зрения избирательных технологий. Но именно эти ошибки украинского президента стали для него фатальными, как, впрочем, и для самой Украины.

* В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Организация украинских националистов (ОУН), которая признана экстремистской, нацистской и запрещена в России.
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