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Журналисты Виноградов и Скачко о трёх забытых пунктах Януковича, которые привели Украину к войне

Журналисты Виноградов и Скачко о трёх забытых пунктах Януковича, которые привели Украину к войне - 29.06.2026 Украина.ру

Журналисты Виноградов и Скачко о трёх забытых пунктах Януковича, которые привели Украину к войне

В очередной передаче "Большой скачок" шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель Владимир Скачко рассказали о том, почему... Украина.ру, 29.06.2026

2026-06-29T19:35

2026-06-29T19:35

2026-06-29T19:38

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виктор янукович

захар виноградов

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русскоязычные

бывший ссср

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В очередной передаче "Большой скачок" шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель Владимир Скачко рассказали о том, почему якобы пророссийский президент Виктор Янукович не сделал русский язык вторым государственным, а это было его предвыборное обещание, почему поддержал нацистов из "Свободы" и как оставил звания героев Украины работавшим на Гитлера и Бандере, и Шухевичу. При этом участники передачи особо отметили, что Янукович делал это не по убеждениям, а с точки зрения избирательных технологий. Но именно эти ошибки украинского президента стали для него фатальными, как, впрочем, и для самой Украины.* В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Организация украинских националистов (ОУН), которая признана экстремистской, нацистской и запрещена в России. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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