Ранее президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы, который должен был состояться 9 мая в Москве. Новая дата мероприятия пока не была озвучена.
«Я уверен, что Парад состоится. Когда — будет зависеть от ситуации. Решение, конечно же, будет принимать руководство Российской Федерации. На мой взгляд, можно рассматривать как минимум две даты — 24 июня, когда прошел самый первый Парад в 1945 году, это было бы символично. И, если позволит эпидемиологическая ситуация, это было бы здорово», — сказал Зась.
Он также отметил, что также будет символично провести парад победы в начале сентября.
Зась напомнил, что ОДКБ при подготовке к параду подтвердили свою готовность прислать в Москву свои подразделения.
В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.