Парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отложенный из-за пандемии коронавируса, можно провести 24 июня – в день парада 1945 года. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, передает РИА Новости

Праздник со слезами на глазах. Политическая подоплека Парада Победы в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы, который должен был состояться 9 мая в Москве. Новая дата мероприятия пока не была озвучена.

«Я уверен, что Парад состоится. Когда — будет зависеть от ситуации. Решение, конечно же, будет принимать руководство Российской Федерации. На мой взгляд, можно рассматривать как минимум две даты — 24 июня, когда прошел самый первый Парад в 1945 году, это было бы символично. И, если позволит эпидемиологическая ситуация, это было бы здорово», — сказал Зась.

Он также отметил, что также будет символично провести парад победы в начале сентября.

Зась напомнил, что ОДКБ при подготовке к параду подтвердили свою готовность прислать в Москву свои подразделения.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.