Президент Литвы Гитанас Науседа попросил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен лично подключиться к вопросам, связанным с безопасностью Белорусской АЭС. Об этом 15 мая со ссылкой на пресс-службу президентского дворца сообщило издание Sputnik Литва

Ситуацию со строящейся атомной станцией политики обсудили по телефону в четверг, 15 мая.

По словам Науседы, «без устранения очень серьезных проблем безопасности АЭС на площадку уже доставлено ядерное топливо», что вызывает обеспокоенность Литвы. Он призвал Еврокомиссию добиться от Минска «выполнения требований ЕС по стресс-тестам до запуска электростанции», что будет гарантировать безопасность европейских граждан.

«Белорусская АЭС — это вопрос ядерной безопасности всего ЕС, а также испытание солидарности, коллективного реагирования и ответственности за граждан ЕС. Мы обязаны гарантировать свою собственную безопасность и безопасность всех граждан ЕС, а также обеспечить, чтобы электроэнергия, произведенная на небезопасных электростанциях в третьих странах, не попадала на внутренний рынок ЕС», — сказал Науседа.

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Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Строительством станции занимается российская госкорпорация «Росатом».

Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.