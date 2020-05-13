За решение проголосовали 200 депутатов при необходимых 226 голосах. Ни один нардеп из «Оппозиционной платформы — За жизнь» не поддержал проект.
Парламент хотел призывать к противодействию попыткам «присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы — победители, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права и нарушения прав человека как внутри страны, так и на временно оккупированных территориях суверенных государств в Европе, в частности Украины».
В обращении говорилось о противодействии любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий, распространению нетерпимости и дискриминации по расовому, этническому и гендерному признакам.