Верховная Рада провалила обращение к иностранным парламентам по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, в котором хотела обвинить Россию в присвоении общей победы. Трансляцию заседания 13 мая вел телеканал «Рада»

Золотарев: Война с 9 Мая идет за то, чтобы разорвать всё, что объединяет Россию и Украину © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Парламент хотел призывать к противодействию попыткам «присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы — победители, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права и нарушения прав человека как внутри страны, так и на временно оккупированных территориях суверенных государств в Европе, в частности Украины».

В обращении говорилось о противодействии любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий, распространению нетерпимости и дискриминации по расовому, этническому и гендерному признакам.