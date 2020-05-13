Странам СНГ необходимо координировать подходы в борьбе с коронавирусом, считает глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Об этом он заявил по видеосвязи в ходе заседания совета министров иностранных дел стран СНГ, передает РИА Новости 12 мая

«В этот непростой период согласованные действия государств, в том числе и в целях координации подходов в противодействии распространению пандемии коронавируса, наиболее востребованы», — отметил Мнацаканян.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Министр также отметил, что в ближайшее время членам СНГ придется практиковать дистанционные методы взаимодействия.

Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 3538 случаев заражения коронавирусом, 47 заболевших погибли, 1439 выздоровели.