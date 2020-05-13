«В этот непростой период согласованные действия государств, в том числе и в целях координации подходов в противодействии распространению пандемии коронавируса, наиболее востребованы», — отметил Мнацаканян.
По его словам, на основе наработанной годами правовой базы странам СНГ будет необходимо сделать акцент не просто на экономику, а на ее инновационную составляющую, а также продвигать культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в сфере молодежной политики, культуры и туризма.
Министр также отметил, что в ближайшее время членам СНГ придется практиковать дистанционные методы взаимодействия.
Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 3538 случаев заражения коронавирусом, 47 заболевших погибли, 1439 выздоровели.