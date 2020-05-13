Политолог Андрей Золотарев считает, что к парламентским выборам на Украине может сформироваться так называемая «партия мэров». Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 12 мая

И вновь продолжается бой. Президент Зеленский против местных элит Украины © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP Анатолий Бондаренко ранее установленного Кабмином срока смягчил в городе карантинные меры и его поддержали коллеги из других городов, на Украине оформился конфликт между центральной и региональными властями.

По словам Золотарева, с падением рейтингов «Слуги народа» начала активно формироваться площадка для появления новых политических проектов. Среди них он упомянул команду экс-замглавы Администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова и возрастание рейтингов Партии Шария.

«Тут же "партия мэров". Зеленский сделал шаг назад <…> и поставил мэров на растяжку, и они теперь будут думать, выходить на собственный проект или предпочесть синицу в руках журавлю в небе. Но я думаю, что к парламентским выборам такой проект оформится», — сказал политолог.

Он считает, что осенью начнется активная фаза обновления политических элит, которое началось в 2019 году, и местные выборы могут стать катализатором формирования политической силы, которая могла бы представлять интересы регионов.

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