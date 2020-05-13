По его мнению, после окончания пандемии уцелевшие люди посмотрят на мир другими глазами, будут по-другому относиться к своей вере и своему окружению, а все проблемы, которые волновали их раньше, впоследствии станут для них гораздо менее важными.
«Мир становился иным после таких страшных болезней, как чума. Люди благодарили друг друга за то, что они выжили. Они считали, что нужно старые проблемы каким-то образом убрать и начать жизнь с чистого листа», — считает Рар.
Эксперт отметил, что нечто подобное произошло и после Второй мировой войны, когда людские потери и человеческое горе было настолько велико, что, невзирая на серьезные идеологические разногласия, человечество на какое-то время объединилось.
Для Украины из этой ситуации нужно сделать единственный вывод о том, что рассчитывать на помощь Запада ей не придется, а нужно строить свою страну своими силами и своими возможностями, добавил политолог.