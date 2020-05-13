Учитывая, что пандемия коронавируса вызвала взаимное недоверие в отношениях между странами, мир выйдет из этого кризиса более покалеченным, чем мы думаем. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью Ukrlife.TV

Немецкий эксперт Рар сказал, как пандемия вынудила Германию дать отпор США © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Мир становился иным после таких страшных болезней, как чума. Люди благодарили друг друга за то, что они выжили. Они считали, что нужно старые проблемы каким-то образом убрать и начать жизнь с чистого листа», — считает Рар.

Эксперт отметил, что нечто подобное произошло и после Второй мировой войны, когда людские потери и человеческое горе было настолько велико, что, невзирая на серьезные идеологические разногласия, человечество на какое-то время объединилось.

Для Украины из этой ситуации нужно сделать единственный вывод о том, что рассчитывать на помощь Запада ей не придется, а нужно строить свою страну своими силами и своими возможностями, добавил политолог.