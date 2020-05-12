Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, многие годы проработавшая в органах прокуратуры Украины, призналась, что обожает Киев

В интервью журналисту Дмитрию Гордону политик поделилась своими воспоминаниями о жизни на Украине.

«Киев — мой любимый город. Я его просто обожаю. Я год привыкала к Киеву, а он год привыкал ко мне. Я рыдала огромными слезами и каждый вечер звонила своей маме, говорила: «Я не могу в этом Киеве, я хочу в Крым, домой к себе! Не могу я тут. Это метро, грязь, осень, зима, холоднее, чем в Крыму. Аллергия даже началась на цветение каштанов. Привыкала долго, но потом я полюбила даже свою аллергию, потому что я и каштаны люблю, и Киев. Он бесподобен, он уютный, романтический и очень добрый древний город», — сказала депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Под тенью чинары: Киев лишат одного из главных символов © РИА Новости, Пап | Перейти в фотобанк

Тогда журналист спросил, хотела бы она приехать в украинскую столицу, где сейчас как раз цветут каштаны.

«Конечно, хочется приехать в Киев. И интервью с Вами я бы хотела записать в Киеве», — ответила Поклонская.

Во время массовых акций протеста на Майдане она решила уволиться из Генеральной прокуратуры Украины и вернулась из Киева в Крым, где впоследствии по предложению главы республики возглавила прокуратуру.