Даже если между Россией и Западом выстроятся прекрасные отношения, подчеркнул эксперт, у них все равно будут разные ценности, разные цели и задачи и разные интересы, и это будет приводить если не к конфликтам, то к определенной борьбе.
«В этом случае белорусскому руководству придётся неизбежно выбирать, с кем оно будет: с Западом или с Востоком. Быть союзником и «мостом» одновременно невозможно», — указал Безпалько.
Более того, считает политолог, сейчас в России и на Западе нет разных экономических систем, как это было в советское время, когда Финляндия выполняла роль торгово-экономического шлюза для Советского Союза.
Желание белорусского государства паразитировать на этом принципе, быть вечным «мостом», вполне понятно и объяснимо, но будет раздражать и Россию, и Запад: они не захотят зависеть от капризного «моста» и попытаются построить дорогу в обход, заключил собеседник издания.