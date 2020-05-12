Сегодня вряд ли возможен сценарий, при котором у России и Запада сложатся максимально хорошие отношения, а Белоруссия в союзе с Россией будет выступать в качестве моста, через который происходило бы мирное взаимодействие России и Европы. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: От Белоруссии, как члена Союзного государства, мы вправе ожидать большей дружелюбности © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«В этом случае белорусскому руководству придётся неизбежно выбирать, с кем оно будет: с Западом или с Востоком. Быть союзником и «мостом» одновременно невозможно», — указал Безпалько.

Более того, считает политолог, сейчас в России и на Западе нет разных экономических систем, как это было в советское время, когда Финляндия выполняла роль торгово-экономического шлюза для Советского Союза.

Желание белорусского государства паразитировать на этом принципе, быть вечным «мостом», вполне понятно и объяснимо, но будет раздражать и Россию, и Запад: они не захотят зависеть от капризного «моста» и попытаются построить дорогу в обход, заключил собеседник издания.