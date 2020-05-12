«Ходатайство удовлетворить, применить к Януковичу <…> меру пресечения в виде содержания под стражей в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года без права внесения залога», — постановил судья Алексей Соколов.
Прокуроры обосновали ходатайство наличием доказательств о возможной причастности бывшего президента к отдаче неправомерных приказов на применение оружия во время Майдана в Киеве в 2014 году.
При этом адвокат Януковича Александр Горошинский говорил суду, что информация прокуроров о том, что экс-глава государства объявлен в международный розыск, не соответствует действительности, без чего, по словам защитника, избирать заочно меру пресечения нельзя.
После перепалки адвокатов с судьей и прокурорами в зал пригласили полицию для охраны порядка.
Янукович является подозреваемым в деле о гибели людей на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Он отрицает свою причастность к убийствам, утверждая, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.