Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана на два месяца — до 10 июля. Об этом стало известно из трансляции, которая велась на Youtube-канале «Судебная власть Украины»

Янукович не смог защитить свою честь и достоинство от Луценко © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Алексей Соколов.

Прокуроры обосновали ходатайство наличием доказательств о возможной причастности бывшего президента к отдаче неправомерных приказов на применение оружия во время Майдана в Киеве в 2014 году.

При этом адвокат Януковича Александр Горошинский говорил суду, что информация прокуроров о том, что экс-глава государства объявлен в международный розыск, не соответствует действительности, без чего, по словам защитника, избирать заочно меру пресечения нельзя.

После перепалки адвокатов с судьей и прокурорами в зал пригласили полицию для охраны порядка.

Янукович является подозреваемым в деле о гибели людей на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Он отрицает свою причастность к убийствам, утверждая, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.