Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу пресс-службы «Квартала 95» Татьяну Руденко членом Национального совета по телевидению и радиовещанию. Об этом 12 мая говорится в указе на сайте главы государства

«Студия Квартал-95». Справка © Facebook/Владимир Зеленский документе. По данным СМИ, также с июля 2019 года Руденко является директором интернет-издания iod.media. Ее сестра Ольга Руденко, бывший менеджер по маркетингу ООО «Квартал 95», в сентябре 2019-го стала депутатом, пройдя по списку партии «Слуга народа».