«В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в документе.
По данным СМИ, также с июля 2019 года Руденко является директором интернет-издания iod.media. Ее сестра Ольга Руденко, бывший менеджер по маркетингу ООО «Квартал 95», в сентябре 2019-го стала депутатом, пройдя по списку партии «Слуга народа».