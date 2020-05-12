Украинский бизнес пока не может тесно контактировать с Евразийским экономическим союзом в силу внутриполитической ситуации в стране. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: Политика все еще мешает Украине прагматично сотрудничать с ЕАЭС © Владимир Трефилов

Если противостояние между Москвой и Киевом смягчится, и к власти на Украине придут люди, которые рассматривают свое политическое будущее не только на Западе, но и на Востоке, какие-то отношения могут сложиться, но в ближайшее время вряд ли, считает политолог.

Должно пройти хотя бы лет 20, смениться хотя бы одно поколение. Пока сотрудничеству с ЕАЭС с Украиной мешает политика, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.