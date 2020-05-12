«Тесно контактировать с ЕАЭС украинский бизнес сейчас по внутриполитическим причинам не может. Иначе его подвергнут какой-нибудь «люстрации». Тем более, что в Украине убеждены: ЕАЭС это российская доминанта, хотя это не так. Многие простые россиян вообще не в курсе, что такое ЕАЭС и с чем его едят», — пояснил эксперт.
Если противостояние между Москвой и Киевом смягчится, и к власти на Украине придут люди, которые рассматривают свое политическое будущее не только на Западе, но и на Востоке, какие-то отношения могут сложиться, но в ближайшее время вряд ли, считает политолог.
Должно пройти хотя бы лет 20, смениться хотя бы одно поколение. Пока сотрудничеству с ЕАЭС с Украиной мешает политика, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.