Как выяснило издание The Washington Post у сотрудников Белого дома, президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что с увеличением количества больных COVID-19 его популярность снижается, и он уже уступает бывшему вице-президенту страны демократу Джо Байдену. Хозяин Белого дома понимает, что шансов на переизбрание у него становятся меньше и меньше

Советники главы государства в частных беседах сообщили журналистам, что он очень обеспокоен, как эпидемия коронавируса влияет на его политические позиции.

По словам сотрудников администрации, президент США Дональд Трамп мрачный и потрясённый снижающейся популярностью.

Сейчас американский лидер изо всех сил пытается разобраться, как всё так внезапно изменилось: Трамп не уверен в своей победе на ноябрьских выборах, опросы общественного мнения, которые проводит его избирательный штаб, показывает, что рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, ставшего единственный претендентом на выдвижение от Демократической партии, выше. Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Трамп уверен, что улучшить его положение сможет восстановление экономических показателей после завершения эпидемии коронавируса, и сконцентрирован на разработке соответствующего плана. Кроме того, его штаб думает, как можно проводить встречи с избирателями так, чтобы не нарушить рекомендации врачей по сдерживанию распространения инфекции.

До весны 2020 года шансы Трампа на переизбрание были очень высоки, даже несмотря на процедуру импичмента. Многие эксперты говорили, что помешать его победе на президентских выборах может только какое-то сверхъестественное событие, которое повлечёт финансовые проблемы, но никаких предпосылок к этому не было. Главными козырями Трампа на протяжении трёх лет были стабильный экономический рост США и рекордно низкая за последние 50 лет безработица, однако с началом эпидемии COVID-19 всё резко изменилось: из-за ограничения авиасообщения, ограничений на работу сферы услуг и предприятий других секторов, роста затрат на медицинскую продукцию Штаты вошли в рецессию, а безработица в апреле обновила рекорд с 1940 года (14,7%, а в марте была 4,4%). Страна, которая считается самой развитой во многих отраслях, оказалась наименее подготовленной к эпидемии, она стала мировым лидером и по количеству заболевших, и по количеству умерших.