В украинских Карпатах в поселке Верховина Ивано-Франковской области появится «Хоббитхил» из трилогии «Властелин колец», который планируется открыть как полноценный жилой город, в котором домик можно будет взять в аренду. Об этом 8 мая сообщает «Znaj.ua»

Украинская туристическая компания попала в антисемитский скандал © Украина.ру

«На горной поляне мы построим сказочный городок, который вы видели в фильме "Властелин колец"! Но это будет не бутафорское киношное поселение, а настоящее, реальное, экологическое, современное, энергосберегающее, сказочный городок», — пишет автор проекта Андрей Боечко.

В городке будет работать колыба, санная и лыжная трассы, трасса для зорба, тарзанка и много других аттракционов для детей. Также там будут мастерские гончаров, кузнецов, ковроделов и резчиков), где будут обучать детей традиционным карпатским ремеслам. В городе постоянно будут работать спортивные и туристические инструкторы. Отдельным украшением города станет озеро с форелями и осетрами. Решение о строительстве сказочной страны было принято после утверждения государственной программы развития Карпат.