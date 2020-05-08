Отмечается, что на данный момент уже завершили вторую очередь строительства. Авторы планируют совместить культуру и традиции сказочной «Хоббитании» и реальной Гуцульщины. Завершить работы по обустройству планируют в июле.
«На горной поляне мы построим сказочный городок, который вы видели в фильме "Властелин колец"! Но это будет не бутафорское киношное поселение, а настоящее, реальное, экологическое, современное, энергосберегающее, сказочный городок», — пишет автор проекта Андрей Боечко.
В городке будет работать колыба, санная и лыжная трассы, трасса для зорба, тарзанка и много других аттракционов для детей. Также там будут мастерские гончаров, кузнецов, ковроделов и резчиков), где будут обучать детей традиционным карпатским ремеслам. В городе постоянно будут работать спортивные и туристические инструкторы. Отдельным украшением города станет озеро с форелями и осетрами. Решение о строительстве сказочной страны было принято после утверждения государственной программы развития Карпат.