Экс-советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что российские войска якобы есть в ДНР и ЛНР, и затронул тему возвращения Донбасса в состав Украины. Об этом 7 мая он сказал в эфире телеканала «Украина 24»

По словам Сивохо, люди по обе стороны конфликта подвержены воздействию пропаганды. Но может произойти ситуация, что «Путина завтра не станет». «Власть боится улицы и радикалов». Молчанов объяснил, почему Сивохо уволили из СНБО © Facebook, Денис Жарких

«На сроки жизни Путина я повлиять не могу… Я не знаток геополитики, но, если по каким-то факторам… Вполне может сложиться ситуация, что он отведет войска. Освободят эти территории, потому что они окажутся, может быть, для них чемоданом без ручки», — заявил он.

Сивохо также отметил, что нельзя терять связь с украинцами, которые находятся в ДНР и ЛНР, потому что многих переселенцев связывают не только родственные связи, но и общечеловеческие.

Украинская сторона неоднократно призывала РФ вывести войска из Донбасса, при этом в Кремле подчеркивали, что это внутренний конфликт Украины и Россия не имеет к нему никакого отношения.