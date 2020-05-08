Ранее стало известно, что Усик и Ломаченко попали в базу данных сайта «Миротворец» за свои высказывания в документальном фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе».
«Усик и Ломаченко — достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю», — сказал Кремлев.
Он добавил, что Россия может предоставить им свое гражданство в случае необходимости.