Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил 7 мая, что если украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко будут подвергаться преследованиям у себя на родине, то РФ может предоставить этим спортсменам российское гражданство. Его слова приводит sport.ua

«Я ел с ними из одной тарелки»: Усик заявил, что продолжит дружбу с россиянами © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Усик и Ломаченко — достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю», — сказал Кремлев.

Он добавил, что Россия может предоставить им свое гражданство в случае необходимости.