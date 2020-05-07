Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил граждан о возможном повторном ужесточении карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило агентство «Интерфакс»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк смягчить карантин, учитывая низкую скорость распространения заболевания и положительную динамику числа вылечившихся от коронавируса.

«Однако цифры последних дней меня беспокоят. Число заразившихся превышает число выздоровевших. Среди заразившихся в последние дни 30-40% граждан являются жителями Гянджи. Поэтому хочу обратиться к гражданам, что если ситуация будет также ухудшаться, то период карантинного режима после 31 мая может быть продлен и вновь ужесточен», — заявил Алиев.

По его словам, после смягчения карантина жители страны перестали соблюдать меры защиты — пользоваться масками, соблюдать дистанцию.

«К сожалению, реальность такова, что коронавирус никуда не исчез, нужно соблюдать правила. Против нарушающих правила граждан будут предприниматься серьезные меры», — отметил глава государства.

Согласно последним данным, в Азербайджане зафиксировано 2127 случаев заражения COVID-19, 28 человек скончались, 1536 выздоровели.