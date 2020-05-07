Отмечается, что должностные лица утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год, которым предусмотрен вывод предприятия в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков.
«Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний», — говорится в сообщении.
В связи с этим, как отмечают в ГБР, происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, «убыткам государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства».