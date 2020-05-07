Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует действия должностных лиц Минэнергетики в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний. Об этом 7 мая сообщается на сайте Госбюро

Кран для мирного атома. Как украинский олигарх Ахметов спасает Европу © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3" «Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний», — говорится в сообщении. В связи с этим, как отмечают в ГБР, происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, «убыткам государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства».