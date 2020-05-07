Президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Керсти Кальюлайд в обращении призвали «противостоять попыткам переписать историю» и заявили, что окончание войны не принесло свободы многим государствам центральной и Восточной Европы, поскольку «один тоталитарный режим сменился другим».
Лидеры балтийских стран также подчеркнули, что СССР «поработил» республики с использованием «огромной военной силы, репрессий, депортаций и психологического контроля».
«Главы государств подчеркнули, что события Второй мировой войны и послевоенного времени некоторыми странами подвергаются фальсификации, прилагаются усилия, чтобы поставить под сомнение основы мирового порядка, опирающегося на международное право», — говорится в заявлении.
При этом НАТО, по мнению Науседы, Левитса и Кальюлайд, остается основой коллективной обороны их стран. Лидеры республик также поблагодарили государства, которые не признавали «оккупацию» Литвы, Латвии и Эстонии, а также оказывали поддержку в «борьбе за независимость» после Второй мировой войны.