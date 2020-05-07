Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил о завершении карантина в городе. Об этом 6 мая он рассказал в интервью «Стране»

Политический расклад Одессы: мэр Труханов договаривается, «Слуга народа» теряет, ОПЗЖ укрепляется © Facebook, Геннадий Труханов | Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк заявил он.

По словам Труханова, сбивает с толку разобщенность власти, в том числе в публичных призывах и заявлениях. Также он отметил, что оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.

Он также добавил, что в городе ждут открытия туристического сезона и готовят к нему одесские пляжи.