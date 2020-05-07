«Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен… Если главный санитарный врач тоже говорит, что у нас уже не будет всплеска… Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы», — заявил он.
По словам Труханова, сбивает с толку разобщенность власти, в том числе в публичных призывах и заявлениях. Также он отметил, что оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.
Он также добавил, что в городе ждут открытия туристического сезона и готовят к нему одесские пляжи.