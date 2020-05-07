Более того, уточнил эксперт, Саакашвили было нужно не столько покончить с пророссийскими настроениями в обществе, но и сделать так, чтобы криминализировать все разговоры об объективных интересах Грузии, которые так или иначе связаны с Россией.
«Саакашвили пытался насадить в Грузии бытовую русофобию. Он запретил даже исполнение русских песен, эстрадных, абсолютно безобидных песен в ресторанах. Он однажды пришёл в школу и обнаружил, что тетрадки у учеников были российского производства. Он поднял скандал по этому поводу», — привел пример Рцхиладзе.
В то же время, подчеркнул политолог, у Москвы на тот момент не оставалось иного выбора, кроме как ответить военным путём, поскольку грузинские войска атаковали российских миротворцев, присутствовавших в регионе на законных основаниях.
Теоретически, добавил специалист, российская армия могла без сопротивления со стороны грузинского населения прогнать Саакашвили, но Москва не знала, что ей нужно будет делать потом.