Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили развязал войну в Южной Осетии 2008 года не для того, чтобы победить Россию в вооруженном конфликте, а для того, чтобы упрочить свои позиции внутри страны на волне возросшей в то время русофобии. Об этом рассказал грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе в недавнем интервью «ПолитНавигатору»

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«Саакашвили пытался насадить в Грузии бытовую русофобию. Он запретил даже исполнение русских песен, эстрадных, абсолютно безобидных песен в ресторанах. Он однажды пришёл в школу и обнаружил, что тетрадки у учеников были российского производства. Он поднял скандал по этому поводу», — привел пример Рцхиладзе.

В то же время, подчеркнул политолог, у Москвы на тот момент не оставалось иного выбора, кроме как ответить военным путём, поскольку грузинские войска атаковали российских миротворцев, присутствовавших в регионе на законных основаниях.

Теоретически, добавил специалист, российская армия могла без сопротивления со стороны грузинского населения прогнать Саакашвили, но Москва не знала, что ей нужно будет делать потом.