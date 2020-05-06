В самом начале донецкого сопротивления - 6 мая 2014 года - был образован батальон (а позже - бригада) «Восток». Об этом напомнил Telegram-канал Украина.ру

Ходаковский: комбат Грек погиб, спасая своих бойцов © РИА Новости, Дэн Леви | Перейти в фотобанк Денис Пушилин наградил ветеранов за мужество и отвагу, проявленные при защите республики. Всего к наградам были представлены 11 военнослужащих, один из бойцов был награжден посмертно.

Изначально «Восток» состоял из бывших сотрудников спецподразделений Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины (СБУ) «Беркут» и «Альфа». Возглавлял батальон Александр Ходаковский.

Самым ярким и трагическим эпизодом боевого пути подразделения стала оборона стратегически важной высоты Саур-Могила, а после бригада вела бои за Пантелеймоновку, Ясиноватую и столицу шахтерского края — Донецк.