Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уголовное производство против него по недостоверному декларированию на самом деле касается кредита жены, который она получила в 2016 году, поэтому дело считает бесперспективным. Об этом 6 мая он рассказал Укринформу

Против экс-генпрокурора Украины Рябошапки завели уголовное дело © скриншот видео OOO Финиксион словам, речь идет о заявлении «оскорбленного уволенного прокурора Андрея Шевченко». «Дело бесперспективное, поэтому САП (Специальная антикоррупционная прокуратура. — Ред.) отказалась ее регистрировать, но через ВАКС (Высший антикоррупционный суд. — Ред.) обязали прокуроров зарегистрировать производства и проверить информацию… Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и который мы еще долго будем выплачивать. Эту историю уже десятки раз СМИ обсуждали, и я ее десятки раз объяснял», — заявил Рябошапка.