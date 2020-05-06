«Нам передали документы и схему получения российского гражданства Дмитрием Святашем, его женой и двумя их детьми. Еще несколько лет назад РФ запустила в Украине программу "Соотечественник"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале февраля 2020 года заявление на получение гражданства РФ писала жена Святаша, которая обратилась в консульство. Для проживания семья выбрала Липецк. По указанной программе жена Святаша изъявила желание работать юристом. При этом супруга экс-нардепа в указанном обращении отметила, что вместе с ней в Российскую Федерацию на постоянное место жительства планируют выехать ее муж и двое детей.
В октябре 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств «Укрсиббанка». Также Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании. Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-нардепа в розыск 8 ноября 2019 года.