Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Святаш, который на Украине разыскивается по подозрению в краже 1 млрд гривен (около 2,7 млрд рублей), получил убежище в Российской Федерации. Об этом сайт Харькова «057.ua» сообщил 5 мая со ссылкой на источник в консульстве РФ в Харькове

Нацистский террор на улицах Харькова. Праворадикалы против профессионального депутата © Facebook, ФРАЙКОР Івано-Франківськ сообщении.

Отмечается, что в начале февраля 2020 года заявление на получение гражданства РФ писала жена Святаша, которая обратилась в консульство. Для проживания семья выбрала Липецк. По указанной программе жена Святаша изъявила желание работать юристом. При этом супруга экс-нардепа в указанном обращении отметила, что вместе с ней в Российскую Федерацию на постоянное место жительства планируют выехать ее муж и двое детей.

В октябре 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств «Укрсиббанка». Также Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании. Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-нардепа в розыск 8 ноября 2019 года.