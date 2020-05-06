Если Дарига Назарбаева станет премьер-министром Казахстана, она вступит в конфликт со старой гвардией первого президента Нурсултана Назарбаева, поэтому он не решится на такой шаг. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Амбиции и подмоченная репутация. Эксперт Мамырайымов объяснил, почему Назарбаев прекратил полномочия дочери Дариги © Platon.asia Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой. В связи с прекращением ее полномочий как депутата она перестает быть и спикером, то есть фактическим руководителем сената страны.

Эксперт пояснил, что в период трансформации власти в республике это будет очень рискованным шагом.

«Назарбаев очень осторожничает. Даже несмотря на то что он полностью контролирует весь политический процесс в стране, он очень мнительный, боится всяких заговоров. В первую очередь со стороны старой гвардии», — уточнил Мамырайымов.

По его мнению, Назарбаев принял решение о прекращении сенаторских полномочий Дариги из-за ее возросших амбиций и подмоченной репутации после судебных разбирательств с недвижимостью в Лондоне.

Политолог добавил, что сейчас Назарбаева будет готовиться к выборам в Меджлис и Маслихат (местный представительный орган. — Ред.), чтобы одержать победу и, став полноправным спикером, контролировать весь парламент.

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