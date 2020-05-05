На сегодняшний день коронавирус зафиксирован во всех областях Украины. До недавнего времени единственным регионом, где отсутствовали больные, была Николаевская область, однако после того, как на ситуацию там обратило внимание руководство страны, первые положительные тесты на COVID-19 появились и там.
Теперь же на статус нового феномена претендует Межгорский район Закарпатья, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Разобраться с этой аномалией уже пообещали в Минздраве, однако пока там признают, что никаких нарушений в диагностике болезни или умышленного сокрытия данных не обнаружено.
Сами жители района объясняют свою стойкость перед COVID-19 соблюдением правил карантина и ответственностью соотечественников, возвратившихся в Межгорье из других стран.