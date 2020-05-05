Межгорский район Закарпатской области остается единственным в регионе, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Об этом 5 мая пишет «РБК-Украина»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Теперь же на статус нового феномена претендует Межгорский район Закарпатья, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Разобраться с этой аномалией уже пообещали в Минздраве, однако пока там признают, что никаких нарушений в диагностике болезни или умышленного сокрытия данных не обнаружено.

Сами жители района объясняют свою стойкость перед COVID-19 соблюдением правил карантина и ответственностью соотечественников, возвратившихся в Межгорье из других стран.