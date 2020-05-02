Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая у себя в Facebook высказался о событиях шестилетней давности в Одессе, выразив уверенность, что только сильное государство может открыто говорить не только о своих победах, но и о трагедиях

Пепел Одессы продолжает стучать в наше сердце — Затулин © РИА Новости, Нина Зотина

Те события стали трагическим эпизодом в истории страны, добавил глава государства, о которых нужно помнить, если «мы хотим построить современную и сильную Украину».

«Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виновен в трагедии 2 мая 2014 года?" один из них. Убежден в том, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств этого ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы это больше никогда не повторилось», — написал Зеленский, выразив соболезнования семьям всех погибших.

Ранее МИД РФ в своем заявлении в годовщину одесской трагедии заявил, что расследование тех событий так и не сдвинулось с мертвой точки даже после смены власти в Киеве. Такой же точки зрения придерживается и Мониторинговая миссия ООН, которая отметила, что правосудие на Украине остается призрачным.