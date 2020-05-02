Офис президента Украины 2 мая выступил с заявлением в своем Facebook после того, как мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал в соцсетях фрагмент своей переписки якобы с первым заместителем главы офиса Сергеем Трофимовым

Меня не запугать. «Заигравшийся» мэр Черкасс ответил Авакову © Facebook, Анатолій Бондаренко Арсен Аваков назвал мэра города Бондаренко «заигравшимся».

Бондаренко продемонстрировал сообщения, якобы отправленные ему Трофимовым. В них тот призывает градоначальника «успокоить свои таланты».

«Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом», — говорилось в тексте.

Согласно пресс-службе Офиса президента, мэр Черкасс стал жертвой пранка, то есть розыгрыша.

«Однако этот факт никак не повлияет на ход событий — именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями», — отметили там.

Ранее Бондаренко заявил, что запугать его и его семью ни у кого не получится.