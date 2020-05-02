В четверг, 30 апреля, Черкасский горсовет разрешил открыть городские рынки, магазины, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты, парки и скверы для посещения. Такое решение было принято вопреки постановлению правительства Украины о всеобщем карантине на время пандемии COVID-19, под давлением местных представителей малого бизнеса, которые лишились доходов. Полиция начала расследование по данному факту, а министр внутренних дел Арсен Аваков назвал мэра города Бондаренко «заигравшимся».
Бондаренко продемонстрировал сообщения, якобы отправленные ему Трофимовым. В них тот призывает градоначальника «успокоить свои таланты».
«Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом», — говорилось в тексте.
Согласно пресс-службе Офиса президента, мэр Черкасс стал жертвой пранка, то есть розыгрыша.
«Однако этот факт никак не повлияет на ход событий — именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями», — отметили там.
Ранее Бондаренко заявил, что запугать его и его семью ни у кого не получится.