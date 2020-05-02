Российское судно «Академик Черский», которое «Газпром» намеревается использовать для того, чтобы достроить «Северный поток-2», приближается к датскому острову Борнхольм. Об этом свидетельствуют данные портала Marinetraffic.com

Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Калининград © Газпром флот находится в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море, по дну которого проходит недостроенный газопровод «Северный поток-2».

Трубоукладчик находится в пути уже более 80 дней и ранее неоднократно менял место назначения. На днях «Академик Черский» сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.

«Черский» был построен в Китае, Россия приобрела его в 2015 году для прокладки трубопровода «Сахалин-3».

Его намерены использовать для завершения «Северного потока-2», так как после введения США санкций против трубопровода швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте.

«Газпром» решил достроить проект собственными силами — осталось проложить всего 7% от общей протяженности трубы.