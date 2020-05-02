Судно находится в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море, по дну которого проходит недостроенный газопровод «Северный поток-2».
Трубоукладчик находится в пути уже более 80 дней и ранее неоднократно менял место назначения. На днях «Академик Черский» сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
«Черский» был построен в Китае, Россия приобрела его в 2015 году для прокладки трубопровода «Сахалин-3».
Его намерены использовать для завершения «Северного потока-2», так как после введения США санкций против трубопровода швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте.
«Газпром» решил достроить проект собственными силами — осталось проложить всего 7% от общей протяженности трубы.